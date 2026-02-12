Lastik Patlaması Kazada Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

ADANA'da lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki beton bariyere çarpan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Ömer Faruk Şen (23) öldü, annesi Seyhan Şen ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Şen yönetimindeki 01 BEN 398 plakalı otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, önce refüjdeki beton bariyere çarptı, ardından savrularak şarampole yuvarlandı. Ömer Faruk Şen ve yanındaki annesi Seyhan Şen, yaklaşık 60 metre yuvarlanan otomobilden fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şarampolde yuvarlanıp, bir apartmanın bahçesine düşen otomobilin altında kalan sürücü Ömer Faruk Şen, itfaiye erlerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sırasından araçtan fırlayıp yaralanan Seyhan Şen ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Şen'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.