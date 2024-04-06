Latin Amerika Ülkeleri, Meksika'ya Desteklerini Bildirdi - Son Dakika
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Latin Amerika Ülkeleri, Meksika'ya Desteklerini Bildirdi

Latin Amerika ülkeleri, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın yapmasını kınayarak, Meksika'ya desteklerini bildirdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve diğer birçok devlet başkanı, Meksika ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Ekvador ise Meksika'nın diplomatik misyona dokunulmazlık ve ayrıcalıklarını kötüye kullandığını belirterek, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'a siyasi sığınma hakkı verilmesinin geleneksel hukuk anlayışına aykırı olduğunu açıkladı.

06.04.2024 23:21
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Latin Amerika ülkeleri, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın yapmasını kınayarak, Meksika'ya desteklerini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yapılan polis baskınını kınayarak, "Viyana Sözleşmesi ve Meksika'nın egemenliği barbarca ihlal edildi. Meksika ile dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sistemi ve Amerikan Devletleri Örgütüne acil toplantı çağrısında bulunan Petro, "Kolombiya, evrensel siyasi sığınma hakkına saygı duyuyor. Her türlü desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de paylaşımında "Kito'daki büyükelçiliğin kabul edilemez ihlali karşısında Meksika ile dayanışma içerisindeyiz. Uluslararası hukukun önemli bir bileşeni olan Viyana Sözleşmesi'ne herkesin saygı duymasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Latin Amerika'da eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık yaşandı"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında şunları kaydetti:

"Latin Amerika'da eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık yaşandı. Ekvador'un sağcı hükümeti uluslararası hukuku vahşice ihlal etti. Venezuela, bu faşist eylem karşısında sesini en güçlü şekilde duyuruyor. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile tam ve mutlak dayanışma içerisindeyiz."

Brezilya, Şili, Bolivya, Honduras, Peru ve Guatemala devlet başkanları da sosyal medya hesaplarından Meksika'ya desteklerini açıklayarak, Kito'daki Meksika Büyükelçiliğinin basılmasına tepki gösterdi.

Ekvador'dan Meksika'ya tepki

Öte yandan Ekvador Devlet Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Meksika'nın diplomatik misyona dokunulmazlık ve ayrıcalıkları "kötüye" kullandığı belirtilerek, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'a siyasi sığınma hakkı verilmesinin geleneksel hukuk anlayışına aykırı olduğu bildirildi.

Ekvador'da hiçbir suçun cezasız bırakılamayacağı vurgulanan açıklamada, "Meksika halkına saygı duyduğumuzu yinelemek istiyoruz. Ekvador, egemen bir ülkedir ve kimsenin cezasız kalmasına müsaade etmez. Yolsuzlukla mücadelemize Meksika halkının anlayışla yaklaşacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullanıldı.

Ne olmuştu?

Ekvador polisi, Aralık 2022'den bu yana Meksika'nın Kito Büyükelçiliğinde kalan eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas'ı gözaltına almak için büyükelçiliğe baskın yapmıştı.

Meksika'nın Kito Büyükelçiliği Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin büyükelçiliğe zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, konuya ilişkin açıklamasında, Ekvador polisinin Meksika Büyükelçiliğine girmesinin ulusal egemenliğin "açık" ihlali anlamına geldiğini söylemişti.

Yasal yollara başvurulması için dışişleri bakanına talimat verdiğini kaydeden Obrador, "Bu uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir, Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." demişti.

Süreç

Eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Glas, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 3 Ekim 2017'de tutuklanmıştı.

Brezilya inşaat firması Oberdecht'in ülkede altyapı ihaleleri kazanmak için yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet verilmesini organize etmekten suçlu bulunan Glas, 7 Kasım 2018'de sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Glas, Aralık 2022'de Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Kaynak: AA

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