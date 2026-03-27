Lavrov: ABD ve İsrail İran'a Saldırılarında İstihbarat Yardımı Yapmadı
Lavrov: ABD ve İsrail İran'a Saldırılarında İstihbarat Yardımı Yapmadı

27.03.2026 01:08
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'a istihbarat yardımı iddialarını reddetti ve uluslararası hukuku savunduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'a istihbarat konusunda yardım etmediklerini bildirdi.

Lavrov, bir Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında Rusya'nın İran'a yardım ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

İran'ın imzalanan bir devletler arası anlaşma ile Rusya'nın stratejik ortağı olduğunu hatırlatan Lavrov, saldırılar karşısında İran'ı savunmaktan ziyade uluslararası hukuku savunduklarına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukukla ilgilenmediğini, kendi ahlaki ilkeleri ve içgüdüleriyle hareket edeceğini söylemesinin tasvip edilemeyeceğini dile getiren Lavrov, "Rusya, Basra Körfezi ve genel olarak Orta Doğu bölgesindeki tüm sorunları çözmek için diyalog kurulması arzusunu Amerikalılara defalarca iletti. ABD ve müttefikleri oradaki devam eden süreçlere her müdahale ettiklerinde durum giderek daha da vahim hale geliyor." diye konuştu.

Müzakereler devam ederken ABD'nin İran'a saldırı başlattığını anımsatan Lavrov, bunun siyasi ve diplomatik süreci yöneten "Amerikalı müzakereciler hakkında soru işareti" doğurmaktan başka bir işe yaramayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, ABD yönetiminin İran lideri ve diğer yöneticileri soğukkanlılıkla öldürmesinden "küstahça ve gururla" bahsetmesinin alaycılıktan başka bir şey olmadığını vurguladı.

Bakan Lavrov, hem İran'ın hem de bölgedeki tüm ülkelerin, özellikle de ABD ve İsrail'in başlattığı saldırganlıktan mustarip olan Körfez ülkelerinin çıkarlarını savunduklarını söyledi.

"İran'a belirli türde askeri ürünler tedarik ettik"

Rusya'nın İran ile yakın ilişkileri olduğunu yineleyen Lavrov, iki ülke arasında askeri ve teknik işbirliği konusunda bir anlaşmanın varlığını hatırlattı. Lavrov, "İran'a belirli türde askeri ürünler tedarik ettik ancak İran'a istihbarat konusunda yardım ettiğimiz suçlamasını kabul edemeyiz." dedi.

Orta Doğu'daki Amerikan askeri üslerinin koordinatlarının yaygın olarak bilindiğini dile getiren Lavrov, "Bu gizlenmiyor. Kamuoyuna açık bir bilgi. İran'ın onlara saldırmasına şaşırmadım." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ABD askeri üslerinin istihbarat ve uydu verilerini toplamak ve iletmek için kullanıldığını aktaran Lavrov, "Amerikalıların birliklerinin çoğunu bu üslerden tahliye etmeleri boşuna değildi. Bu da ne olacağını bildiklerini gösteriyor. Saldırganlığı başlatarak Arap müttefiklerine ihanet ettiler ve onları hayal kırıklığına uğrattılar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

