Lavrov, Batı'nın tüm Avrasya'da kendi düzenini kurmak istediğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Avrasya'daki sorunlarla ilgili diyalog kurmaya yanaşmadığını belirterek, "Batı, doğu kesimi dahi tüm Avrasya kıtasında kendi düzenini kurmak istiyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Belarus'ta düzenlenen 4. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'na katıldı.

Konferans kapsamında Belaruslu ve Myanmarlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşen Lavrov, basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Avrupa ülkelerinin çatışmaların temas hattında durdurulmasından yana olduğunu ve Kiev yönetimini korumaya çalıştığını belirtti.

Buna karşı çıktıklarını vurgulayan Lavrov, "Avrupalıların er ya da geç Rusya ile ilişkilerini nasıl şekillendirecekleri ve kıtada güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda karar vermek zorunda kalacağını" söyledi.

Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda başarısız olduğunu dile getiren Lavrov, şöyle devam etti:

"Batılılar artık itibarlarını korumak istiyor ve yeni gerçekliği büyük güçlükle kabulleniyor. Onlar, Avrasya'daki sorunlarla ilgili ise şimdilik diyalog kurmaya yanaşmıyor. Avrasya'da yaşayan herkesin kendisini güvende hissetmesini ve kalkınma imkanlarının desteklendiği bir ortamda bulunmasını sağlayacak şekilde çıkar dengesi arayışını kastediyorum. Aslında Batı, doğu kesimi dahi tüm Avrasya kıtasında kendi düzenini kurmak istiyor."

Bakan Lavrov, Rusya'nın Avrasya kıtasında güvenlikle ilgili istişarelere açık olduğuna işaret etti.

ABD'nin Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik angajmanını azaltmaya başladığını belirten Lavrov, "Elbette Amerikalılar, NATO'dan ayrılmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak fiili askeri varlıklarını kademeli olarak doğuya kaydırıyorlar." dedi.

"Rus ve Amerikan özel servisleri arasında temaslar devam ediyor"

ABD'nin daha önce başkent Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına dair Rus tarafına bilgi ilettiğini anımsatan Lavrov, bunun iki ülkenin özel servisleri arasında olağan bir çalışma olduğunu söyledi.

Lavrov, "Biz de geçmişte Amerikalılara yardımcı olmuştuk. Bu alandaki temaslar devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Kongre ara seçimlerinin ardından İran'daki bir nükleer tesise nükleer saldırı düzenleyebileceğine dair iddiayı değerlendiren Lavrov, bu konuda ABD'den bilgi talebinde bulunmadıklarını kaydetti.