Lavrov: Batı, Rusya\'nın özerkliğini baltalama girişiminde başarısız oldu

MOSKOVA, 19 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın, Rusya'nın dünya sahnesindeki özerkliğini baltalama girişiminin net biçimde başarısızlığa uğradığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov Pazartesi günü bir söyleşi sırasında, "Ekonomik temel ne kadar güçlü ve çok yönlü olursa, Rusya'nın Batı'yla ilişkilerinin askeri bir çatışmaya dönüşmesi olasılığının o oranda daha az olacağından çoğu kişi emindi" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Batı, bugün açıkça ortaya çıktığı üzere, dünya sahnesinde bağımsız bir varlık olan Rusya'yı yok etmeye yönelik temel hedefini gerçekleştirmek için bu yola başvurdu" diye ekledi.

Bakan, batılı ülkelerin bu tür hedeflerin "yanıltıcı mahiyetinin" net şekilde farkına vardığını, ancak yaklaşan seçim döngüleri öncesinde itibarlarını kaybetme ve rezil olma riski nedeniyle geri adım atamadıklarını ifade etti.

Rusya'nın uzun süre önce sadece kendine güvenme ve kendine yetme kararı verdiğini kaydeden Lavrov, bununla birlikte Batı pragmatizminin ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olabileceği umudunun hala mevcut olduğunu belirtti.