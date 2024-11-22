Lavrov'dan Biden Yönetimine Sert Eleştiri - Son Dakika
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Lavrov'dan Biden Yönetimine Sert Eleştiri

Lavrov, Biden yönetimini Ukrayna konusunda Trump'a kötü miras bırakmakla suçladı.

22.11.2024 18:16
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'de mevcut Joe Biden yönetiminin, gitmeden önce Başkan seçilen Donald Trump'a Ukrayna konusunda kötü miras bırakmaya çalıştığını belirterek "Demokratların pislik yapma çabaları bugün de gözlemleniyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Belarus'un Brest kentinde bir araya geldi.

Lavrov ve Rıjenkov, toplantıda yaptırımlara karşı önlem alınması konusunda bildiri dahil bazı belgeler imzaladı. İki bakan, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın dün, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" balistik füzenin fırlatıldığına dikkati çekti.

Lavrov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, bundan korktu ve sahiplerini, Rusya karşısında silahsız bırakmakla suçladı. Bu, yararlı bir sonuç. Çünkü gerçeğe daha yakın olmak, bu tehlikeyi hissetmek faydalı." diye konuştu.

Biden yönetiminin eylemlerini değerlendiren Lavrov, Ukrayna'ya temin edilen Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ile "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin saldırılarda kullanıldığına işaret ederek "Burada, bir sonraki yönetime mümkün olduğu kadar kötü bir miras bırakma unsuru var." dedi.

Lavrov, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2016'da Trump göreve başlamadan önce Rus diplomatlarını sınır dışı ettiğini anımsatarak "Demokratların pislik yapma çabaları bugün de gözlemleniyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın nükleer doktrininin güncellendiğine dikkati çeken Lavrov, bu doktrinin içeriğinin Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki anlaşmalarıyla senkronize edildiğini dile getirdi.

Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov da Batı'nın Belarus'a yönelik baskı kurarak yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirterek "Bu, Belarus devletinin varoluşu süresince devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov'dan Biden Yönetimine Sert Eleştiri - Son Dakika

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