Lavrov'dan Türkiye'ye Övgü ve Diplomatik Vurgular

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'daki durumun çözümüne yönelik diplomatik girişimlerini takdir ettiklerini, Filistin Devleti'nin kurulması için Türkiye ile ısrarcı olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Ülkelerimiz arasındaki diyalog liderler, parlamento başkanları, dışişleri bakanları olmak üzere her düzeyde yoğun şekilde ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Fidan ile dışişleri bakanları arasında istişare planını imzaladıklarını anımsatan Lavrov, bu planın başarılı şekilde uygulandığını belirtti.

Enerji alandaki ilişkilerin de dinamik şekilde geliştiğini vurgulayan Lavrov, Türkiye ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasına devam ettiklerini dile getirdi.

Lavrov, Türkiye ile turizm alanında ilişkilerin geliştiğine işaret ederek "Geçen yıl 7 milyona yakın Rus vatandaşı, Türkiye'yi ziyaret etti. Vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlam şekilde sağlanmasından yanayız. Türk dostlarımızın buna yönelik yaklaşımına değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, bugünkü görüşmenin, iki ülkenin liderleri arasında sağlanan ilkeli anlaşmaların uygulanmasını sağlayacağı umudunu paylaştı.

"Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye ile etkileşimde olacağız"

Karadeniz bölgesindeki duruma değinen Lavrov, "Kiev yönetiminin, Türkiye'ye tahıl taşıyan gemilere ve tankerlere yönelik provokatif girişimleri, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik terör tehditleri bizi endişelendiriyor. Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanmasıyla ilgili yoğun etkileşimde olma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Lavrov, Türk ortaklarıyla Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki durumla ilgili de temasları sürdürdüklerini aktardı.

Orta Doğu'daki duruma da değinen Lavrov, şöyle konuştu:

"İran, Lübnan, Filistin sorunlarının sürmesinden endişeliyiz. İran ile İsrail arasındaki sorun, Hürmüz Boğazı'nın dışına sıçrıyor. Lübnan ve Filistin meseleleri henüz çözülmedi ve varlığını sürdürüyor. İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmayacağını söylüyor. Bu, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ediyor. Rusya ve Türkiye, buna karşı çıkıyor ve bu kararların uygulanması konusunda ısrar edeceğiz."

Lavrov, Türkiye ile Suriye'deki durumun iyileştirilmesi gerektiği konusunda mutabık olduklarını dile getirerek "Bu ülkede daha çok sorun var. Libya'nın devlet olarak güçlendirilmesi konusunda da çalışacağız. Burada ciddi sorunlar var. Libya, 2011'de yaşanan Arap Baharı döneminden sonra bölünmüş durumunda. BM'nin bu konudaki girişimlerini destekliyoruz." dedi.

Güney Kafkasya'daki barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vurgulayan Lavrov, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu kapsamında buna yönelik çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Lavrov, Ukrayna'daki duruma ilişkin ise "Türkiye'nin Ukrayna'daki durumun çözümüne yönelik diplomatik girişimlerini takdir ediyoruz. Çözümün sağlam, uzun vadeli ve güvenilir olması için tüm vaatlere rağmen Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesi, Kiev kontrolündeki topraklarda yaşayan Rus toplumun haklarına saygı gösterilmesi ve Ukrayna Kilisesi'nin tüm haklarının sağlanması dahil krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"AB, güvenliğin sağlanmasına yönelik tüm yapıları, Rusya'ya karşı inşa ediyor"

Bakan Lavrov, basın toplantısında, AA muhabirinin "Avrupa Birliğinin (AB) son dönemde attığı yeni adımlar var. Mesela Balkanlar'daki üyelik müzakerelerini hızlandırma kararı aldılar. Ukrayna ve Moldova ile de bir süreç başlatma kararı aldılar. Rusya, AB'nin Balkanlar ve Doğu Avrupa'ya yönelik adımlarını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtladı.

AB'nin eskisine göre değiştiğini ve bununla birlikte bazı eğilimlerin gözlemlendiğini belirten Lavrov, "Bunlardan biri AB'yi bağımsız bir askeri blok haline getirilmesi. Başka bir eğilim de şu; Avrupa, bunu tek başına yapamayacak. İngilizler, AB'de Rus düşmanı olan ülkeler ve Ukrayna'nın katılımıyla ayrı askeri ittifak kurma fikrini destekliyor. Tüm bunlar henüz fikir oluşturma aşamasında." dedi.

Tüm bunların arkasında olan hususları sıralayan Lavrov, şöyle devam etti:

"AB, güvenliğin sağlanmasına yönelik tüm yapıları, Rusya'ya karşı inşa ediyor. Çıkarlarımız açısından Ukrayna'nın AB'ye katılması, bu birliği askerileştirmek isteyenler tarafından kullanılacak. AB'nin iç sorunları açısından ise Ukrayna'nın örgüte katılması belki de kötü değil. Ukrayna dahil olursa, AB dağılır. Burada birbiriyle çelişen eğilimler söz konusu. Eğer Avrupalılar, çok taraflı ekonomik yapısını bozup, askeri örgüt haline gelmek istiyorsa bu kendileri için kötü olacak. Eğer ekonomik olarak çökmek istiyorlarsa buraya (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'yi davet etmek lazım."

Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı yasa dışı yaptırımlar uyguladığına dikkati çekerek "Bundan dolayı pozisyonumuz net. Yasa dışı yaptırımların diğer ülkelere de uygulanmasını istemiyoruz. Yaptırımlara karşıyız ve herkesin BM Şartı'na saygı göstermesinden, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız." diye konuştu.