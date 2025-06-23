Lavrov: Meşru Müdafaa Kaosa Yol Açar

MOSKOVA, 23 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her ülkenin meşru müdafaa hakkını kullanırken Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı göz ardı etmesinin tam anlamıyla kaosa yol açacağını söyledi.

Pazar günü Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "Her ülke, BM Antlaşması'ndaki meşru müdafaa hakkını kullanırken bunu ne zaman kullanacağına kendinin karar vereceğini ve antlaşmaya uymayacağını söylerse dünya düzeni ortadan kalkar ve tam anlamıyla bir kaos ortaya çıkar" dedi.

Lavrov, ABD'nin egemen bir devletin topraklarına düzenlediği füze ve bomba saldırılarının, çatışmanın tırmanmasına yönelik yeni ve tehlikeli bir döngüye girildiği anlamına geldiğini vurguladı.

Lavrov, bunun öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimine ve bölgesel ve küresel güvenliğe zaten zarar verdiğini belirtti.