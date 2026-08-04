Lavrov ve Al Sani'den Gerginlik Görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Basra Körfezi'ndeki gerginliği ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Al Sani telefon görüşmesi yaptı.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, Basra Körfezi bölgesinde devam eden gerginlikle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakan, çatışmaların derhal durdurulması ve İran ile ABD arasında 17 Haziran'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Rusya ile Katar arasındaki ilişkilerin de istişare edildiği görüşmede, siyasi diyaloğun sürdürülmesi, ticaret, ekonomi, yatırım ve kültür alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kalındı.