Lavrov ve Choe İşbirliğini Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Koreli mevkidaşı Choe Son-hui ile St. Petersburg'da Avrasya Kadın Forumu marjında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "İki bakan, ülkelerimiz arasında ulaşılan kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine uygun olarak ikili ilişkileri geliştirmenin yolları konusunda görüş alışverişinde bulunma fırsatını değerlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre de Bakan Choe'nin Rusya'ya ziyareti kapsamında mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşme, "dostane ve sıcak" atmosferde yapıldı.

Görüşmede, "Kuzey Kore-Rusya kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına" uygun olarak çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

İkili ayrıca, uluslararası arenada karşılıklı işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Rusya ve Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmanın, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtirken, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.