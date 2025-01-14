Lavrov ve Danko, Ukrayna Durumunu Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Andrej Danko ve beraberindeki heyet Moskova'da bir araya gelerek Ukrayna'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Danko ve beraberindeki heyetle görüşmesinde Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

Açıklamada, "Rus tarafı, çatışmanın temel nedenleri ve ortaya çıkması hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı ve Kiev rejimine silah pompalamaya devam eden kolektif Batı'nın verimsiz yaklaşımını vurguladı." denildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de detaylıca istişare edildiği kaydedilen açıklamada, karşılıklı temasları sürdürme kararı alındığı aktarıldı.