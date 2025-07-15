Lavrov ve Erakçi'den Nükleer Kriz Görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile İran'ın nükleer programı etrafında oluşan krizi ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Erakçi, Çin'in Tiençin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, iki Bakan İran'ın nükleer programı etrafındaki kriz hakkında istişarede bulundu ve bu krizin uluslararası hukuk normları çerçevesinde siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov ve Erakçi görüşmede, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi, geçen hafta Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.