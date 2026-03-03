Lavrov ve Erakçi, Orta Doğu Gerilimini Görüştü - Son Dakika
Lavrov ve Erakçi, Orta Doğu Gerilimini Görüştü

03.03.2026 20:58
Lavrov, İran'a yönelik saldırganlık ve bölgedeki gerginliği düşürme ihtiyacını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durumu telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Erakçi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durumun ele alındığı görüşmede, bu eylemin uluslararası hukukun temel normlarını zedelediği ve tüm bölge için ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi.

Lavrov, görüşmede, gerginliği düşürülmesi, güç kullanımından vazgeçilmesi, durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiğini kaydederek, Rusya'nın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki tüm ülkelerde sivillerin ve sivil altyapının korunmasına yönelik önlemlerin alınmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

