Lavrov ve Ryzhenkov Brest'te Toplandı

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MİNSK, 23 Kasım (Xinhua) -- Belarus'un Brest kentinde Belaruslu gençlerle etkileşim etkinliğine katılan Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Rijenkov (sağda, ortada) ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (solda, ortada), 22 Kasım 2024.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Belarus'un adaleti sağlamak ve Batı'nın yasadışı yaptırımlarına karşı mücadele etmek için uluslararası hukuka başvuracaklarını belirtti.

Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Maxim Ryzhenkov cuma günü Belarus'un Brest kentinde iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, Belarus ve Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlar ve dayatmacı politikalarla ilgili ortak bir eylem planı oluşturulurken, iç ve uluslararası siyasi süreçlere ilişkin ortak bir tutum da benimsendi.(Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)