SURİYE'nin Lazkiye kırsalında çıkan orman yangını, Hatay'ın Yayladağı ve Samandağ ilçelerinden görüldü.
Suriye'nin Lazkiye kırsalında öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek sınır hattına yaklaştı. Yükselen dumanlar, Yayladağı ve Samandağ ilçesinden de görüldü. Yangına Suriye itfaiyesinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Son Dakika › Güncel › Lazkiye'de Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?