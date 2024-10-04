LED Farlar Kazalara Davetiye Çıkartıyor - Son Dakika
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LED Farlar Kazalara Davetiye Çıkartıyor

Sonradan takılan yüksek ışıklı LED farlar, gece sürüşlerinde görüşü engelleyerek kazalara neden oluyor.

04.10.2024 12:19
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Araçlara sonradan takılan değişik renklerdeki yüksek ışıklı LED far ampullerin, gece yolculuklarında sürücülerin görüşünü engelleyerek kazalara sebep olabildiği bildirildi.

Daha fazla dikkat gerektiren gece yolculukları, bazı araçların farlarına sonrada takılan LED ampuller nedeniyle tehlikeli hale gelebiliyor. Projektör gibi güçlü ışık yayan farlardan gözlerini kaçıran sürücüler, görüş açısını kaybettiği için kaza riskiyle karşılaşıyor.

Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçlara sonradan takılan LED far ampullerinin hem güvenli sürüşü tehlikeye attığını hem de yol güvenliği kültürünü ortadan kaldırdığını söyledi.

İntepe, özellikle modifiye sevenlerin eski model araçlarını güzel göstermek ve gece daha yüksek aydınlığa ulaşmak için "merdiven altı" yöntemle far lambalarını değiştirdiğini ifade etti.

Orijinal olmayan ampullerin ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan İntepe, "Araç far ampulleri 2 bin 500 ile 3 bin arasında kelvin değerindeyken, yüksek ışıklı LED ampuller 6 ile 6 bin 500 civarında kelvin değeri veriyor. Bunlar elektrik sisteminde, kabloda ısınma yaratıyor. Bu bir yangın sebebi. Ayrıca karşı tarafta net körlük yaratıyor. Karşı taraf yolu göremiyor ve kazaya sebebiyet veriyor." diye konuştu.

Bu ampullerin, "Geceleri gündüz deneyimine sahip olun" şeklinde ifadelerle pazarlandığına dikkati çeken İntepe, "Günümüzde premium arabalarda ya da diğer modellerde buna ihtiyaç yok. Arabaların aydınlatma seviyesi gayet güzel. Bütün bunlar araba daha güzel görünsün diye yapıldığında araç modifiyeye giriyor. Farın ampulünü kendileri değiştiriyorlar, muayeneye giderken çıkarıp sonrasında yine takıyorlar. Bu gerçekten trafik açısından çok risklidir." ifadelerini kullandı.

Gece yolculuğunun gündüz araç kullanımına göre daha büyük risk barındırdığını belirten İntepe, ışığa karşı duyarlılığı yüksek göz kusuruna sahip kimselerin bu farlardan daha çok etkileneceğini kaydetti.

"Yüksek ışıklı far karşısında sürücülerin tavşan gibi olduğu yerde kaldığını ve hiç göremediğini" vurgulayan İntepe, "Gece o far ortamında nereye bakacağını bilemeyen birçok sürücü, karşıdan gelen arabanın farının içine bakar. O zaman da göremez. Yolun sağ tarafındaki çizgileri, park lambalarını, kedi gözlerini görerek yolda daha kolay gidebilirsiniz. Işığa doğru baktığınızda körlük olur." dedi.

"Bu ampuller yağmurlu havada hiç göstermez"

Otomobillerin yanı sıra ağır vasıtalar için de LED farlar üretildiğini aktaran İntepe, "Yol güvenliğini artırmak için üretici zaten bu araçlara gerekli farları yapıyor. Merdiven altı değişimlerde bir yol güvenliği yok. O takılan ampullerin bu anlamda bir değeri ve görüş kabiliyeti yok. Bu ampuller yağmurlu havada hiç göstermez." diye konuştu.

Araç kullanmanın bir kültürü olduğunu ifade eden İntepe, şunları kaydetti:

"Gidiş-gelişli bir güzergahta karşıdan bir araba geliyorsa uzunları kapatırsınız. Bu bir nezakettir. Bir uzun, bir kısa yakarsınız, bunun adı selektördür. Karşınızdaki de farlarını kısaya alır, görüşü kolaylaştırırsınız. Ama sonradan takılan LED lambalarda uzun farlarınızı kapatsanız da karşı tarafta korkunç körlük oluşturursunuz. Kendinizce aracınız iyi görünsün diye alttan da sis farlarını yakıyorsunuz. Trafik emniyetsiz ve güvensiz bir hale geliyor. Bunların bir de floresan gibi renkleri var. Mavileri, hafif kırmızıya yakın olanları var. Lunaparka dönmüş durumda. Bunların durdurulması lazım."

Kaynak: AA

Otomobil, 3-sayfa, trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel LED Farlar Kazalara Davetiye Çıkartıyor - Son Dakika

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