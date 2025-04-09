Lee Jae-myung, DP Liderliğinden İstifa Etti - Son Dakika
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Lee Jae-myung, DP Liderliğinden İstifa Etti

Güney Kore'de DP lideri Lee Jae-myung, 3 Haziran seçimleri öncesi parti başkanlığından istifa etti.

09.04.2025 08:16
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Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung başkanlık seçimleri öncesi parti başkanlığından istifa etti.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, 3 Haziran'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde favori gösterilen Lee, parti liderliğini resmen bıraktı.

Lee, yaptığı açıklamada, parti lideri olduğu üç yıla yakın görev sürecinde "bazı anlamlı sonuçlar" elde ettiğine inandığını belirterek, "Özellikle pişmanlık veya kaygı hissetmiyorum, yakında yeni bir sayfa açacağıma inanıyorum." dedi.

DP'nin hafta içinde Lee'yi başkanlık seçimleri için aday olarak duyurması bekleniyor.

Devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında seçim tarihi 3 Haziran olarak belirlenmişti.

Seçim takvimine göre, adaylar 11 Mayıs'a kadar başvurularını yapacak ve seçim kampanyaları 12 Mayıs'ta başlayacak.

Yeni devlet başkanı, 3 Haziran'daki başkanlık seçiminin ardından göreve gelecek.

Lee'nin siyasi geçmişi

2022'deki başkanlık seçimlerinde dönemin Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Suk-yeol yüzde 48,5 ve Lee yüzde 47,8 oy elde etmişti.

Lee'nin parti lideri olarak girdiği Nisan 2024 parlamento seçimlerinde ise Demokratik Parti yüzde 51,5'lik oyla ilk sırada yer almıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lee Jae-myung, DP Liderliğinden İstifa Etti - Son Dakika

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