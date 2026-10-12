Lefkoşa'daki panelde Başçeri, TDT dönem başkanlığının Türkiye'ye geçeceğini söyledi - Son Dakika
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Lefkoşa'daki panelde Başçeri, TDT dönem başkanlığının Türkiye'ye geçeceğini söyledi

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Lefkoşa\'daki panelde Başçeri, TDT dönem başkanlığının Türkiye\'ye geçeceğini söyledi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Türk Dünyası Diyalogları panel serisinin beşinci ayağı Lefkoşa'da yapıldı. Panelde konuşan Büyükelçi Ali Murat Başçeri, TDT dönem başkanlığının Türkiye'ye geçeceğini ve 13. Zirve'nin birliği pekiştireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde düzenlenen "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon Paneli" serisinin beşinci ayağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yapıldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer konuklar katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, panel serilerinin başlangıcını KKTC'de yapmayı planladıklarını ancak 30 Ağustos'ta yaşanan elim deniz kazası nedeniyle faaliyetin ertelendiğini dile getirerek, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmasında her türlü sınamalara karşı KKTC'yi yükseltme hedeflerinden vazgeçmeyeceklerine dikkat çeken Başçeri, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 17 yıl önce Nahçivan'da atılan temelleri üzerinde bugün sağlam bir kurumsal yapının yükseldiğini vurguladı.

Başçeri, TDT'nin dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceğini söyleyerek, "Türkiye olarak, Türk Dünyası'nın beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme ve Türk yüzyılını birlik ve dayanışma içinde inşa etme hedefiyle, dönem başkanlığında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Türk fikir adamı İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde ve işte birlik" düşüncesinden hareket ettiklerini anlatan Başçeri, "Türk dünyası olarak birliğimizi ve dirliğimizi, ay sonunda Ankara'da düzenlenecek 13. Zirve toplantısıyla daha da derinleştireceğiz ve pekiştireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, düzenlenen "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon Paneli" serisinin Lefkoşa'da yapılan beşinci ayağı, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın moderatörlüğünde, 28. Dönem AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu, Türkolog ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Meryem Aybike Sinan, Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser'in konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleştirildi.

Panel sonrası KKTC Dış Basın Birliği'nde Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve panelistler, gazeteciler ile "Basın Buluşmaları" programında bir araya geldi.

Kaynak: AA
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