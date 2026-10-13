Lefortovo mahkemesi casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Japon gazeteciyi tutukladı - Son Dakika
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Lefortovo mahkemesi casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Japon gazeteciyi tutukladı

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FSB, Hokkaido Shimbun muhabiri Japon gazetecinin casusluk şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi; Lefortovo Mahkemesi gazetecinin tutuklanmasına karar verdi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, tutuklanmanın Japonya ile ilişkilerdeki olumsuz havayı ağırlaştıracağını söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesinin Rusya'daki muhabiri İmai Yuki'nin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

FSB Halkla İlişkiler Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunan ve Sahalin bölgesindeki Yujno-Sahalinsk kentinde görev yapan Japon gazetecinin, Japon istihbarat servislerinden biri adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenildiği belirtildi.

Açıklamada, gazetecinin, Rusya'nın savunma kapasitesine ilişkin bilgileri topladığı ve sakladığının tespit edildiği öne sürülerek, söz konusu bilgilerin Rusya'nın güvenliğine karşı kullanılmak üzere Japon istihbaratına aktarılmasının amaçlandığı iddia edildi.

Gazetecinin, Rusya'dan ayrılmak üzere olduğu sırada Sahalin bölgesinde gözaltına alındığı ve ardından Moskova'ya götürüldüğü aktarılan açıklamada, hakkında "casuslukla" ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Moskova'daki Lefortovo Bölge Mahkemesinin gazetecinin tutuklanmasına karar verdiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Japon gazetecinin Rusya topraklarında istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Zaharova, "Tokyo'nun, Rusya'da bulunan ve yabancı gazeteci statüsüne sahip muhabirlerini devletimizin güvenliğini zayıflatmak amacıyla bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü vericidir." ifadesini kullandı.

Sözcü Zaharova, gazetecinin tutuklanmasının Rusya-Japonya ilişkilerindeki olumsuz havayı daha da ağırlaştıracağını kaydetti.

Kaynak: AA
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