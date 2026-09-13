Leipzig-Halle'deki İHA saldırısı girişiminde iki şüpheli belirlendi, biri GRU bağlantılı - Son Dakika
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Leipzig-Halle'deki İHA saldırısı girişiminde iki şüpheli belirlendi, biri GRU bağlantılı

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Almanya'da güvenlik makamlarının, 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili soruşturmada iki şüpheliyi tespit ettiği bildirildi. Şüphelilerden Rus vatandaşı Oleg Le'nin Rus askeri istihbarat servisi GRU ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Almanya'da güvenlik makamlarının, 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) bulunmasıyla ilgili soruşturmada iki şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

Alman Welt am Sonntag gazetesinin gizli soruşturma belgelerine dayandırdığı haberinde şüphelilerden birinin Rus askeri istihbarat servisi GRU ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında belirlenen Belarus vatandaşı Andrei Ka. ile Rus vatandaşı Oleg Le'nin saldırının hazırlık ve lojistik faaliyetleriyle bağlantılı oldukları belirtildi.

Alman güvenlik makamlarının elde ettiği bulgulara göre Le'nin, saldırının hazırlık ve lojistik aşamasında rol aldığı ve GRU çevresine bağlı olduğu değerlendirildi.

Haberde, Alman makamlarının Le'nin Rus askeri istihbaratıyla bağlantısına ilişkin bilgilere Almanya'ya giriş yaptığı sırada sahip olduğu, ancak buna rağmen kendisinin girişinin ardından izlenmediği iddia edildi.

4 Ağustos akşamı Leipzig-Halle Havalimanı'nda, Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir İHA tespit edilmiş ve etkisiz hale getirilmişti.

Haberde, hedef alınan Antonov uçağına yaklaşık 25 bin litre uçak yakıtı (kerosin) ikmali yapıldığı, patlayıcının infilak etmesi halinde havalimanının bazı bölümlerinde büyük çaplı hasar meydana gelebileceği ve İHA'nın patlamamasının nedeninin fünyenin kopması olduğu aktarıldı.

Alman makamlarının soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Uluslararası, Güvenlik, Ağustos, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leipzig-Halle'deki İHA saldırısı girişiminde iki şüpheli belirlendi, biri GRU bağlantılı - Son Dakika

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