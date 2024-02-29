Lenovo, şeffaf dizüstü bilgisayarını tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lenovo, şeffaf dizüstü bilgisayarını tanıttı

Lenovo, şeffaf dizüstü bilgisayarını tanıttı

Geleceğin dizüstü bilgisayarına bir bakış: Çinli Lenovo bu yıl İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde şeffaf teknolojisinin taşınabilir bir bilgisayarda nasıl göründüğünü tüm dünyaya gösterdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)

29.02.2024 13:14  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeffaf dizüstü bilgisayarın çeşitli görüntüleri

Geleceğin dizüstü bilgisayarına bir bakış: Çinli Lenovo bu yıl İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde şeffaf teknolojisinin taşınabilir bir bilgisayarda nasıl göründüğünü tüm dünyaya gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Mobil Dünya Kongresi, Barselona, İspanya, Lenovo, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lenovo, şeffaf dizüstü bilgisayarını tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:33:18. #1.12#
SON DAKİKA: Lenovo, şeffaf dizüstü bilgisayarını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement