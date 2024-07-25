Letonya Başbakanı, Rus Olimpiyat Sporcularının Schengen Bölgesine Girişini Engelleme Planı Olmadığını Belirtti

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RİGA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Letonya Başbakanı Evika Silina, Rus Olimpiyat sporcularının Schengen bölgesine girişlerini engellemek için sporcuları istenmeyen kişi ilan etme gibi bir planları olmadığını belirtti.

Silina, Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile görüşmesinin ardından Çarşamba günü basına yaptığı açıklamada Rus sporcuların Paris Olimpiyat Oyunları'na kabul edilmesinin organizatörlerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak Letonya'nın bu sporcuların olimpiyatlara katılımı konusunu zamanında gündeme getirmiş olduğunu hatırlattı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu, Aralık ayında 'bireysel tarafsız sporcuların' katı uygunluk koşullarını karşılamaları şartıyla Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılımına onay vermişti.

Komite yaptığı açıklamada, uluslararası federasyonlara ait sahalardaki mevcut eleme sistemlerini geçerek olimpiyatlarda yer alma hakkını kazanan Rusya veya Belarus pasaportuna sahip bireysel tarafsız sporcuların, belirli koşulları sağlamaları durumunda Paris 2024'te yarışmak için uygun sayılacaklarını belirtmişti.