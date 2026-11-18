Letonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Milli Gün münasebetiyle resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, üst düzey yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ve Letonya'ya ait milli enstrümanlarla iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Burada konuşan Büyükelçi Hasans, Letonya'nın bağımsızlığının 108'inci, Silahlı Kuvvetlerinin 107'nci ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 101'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, ülkesinin tarihine ve bölgedeki yerine dair bilgiler verdi.

Hasans, uluslararası ortamın giderek karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığı bu dönemde ortaklar ve müttefikler arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha da büyük önem taşıdığını ifade ederek, Türkiye'nin ülkesinin güvenilir bir ortağı ve değerli bir NATO müttefiki olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Hasans, iki ülke arasındaki güvenlik ve savunma alanlarındaki yakın işbirliğini büyük bir takdirle karşıladıklarını, Avrupa-Atlantik güvenliğinin ciddi imtihanlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde müttefik dayanışmasının hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

"Ortaklığımız güvenliğin çok ötesine uzanıyor"

Hasans, Türkiye'nin NATO'nun ortak savunmasına yaptığı katkıyı ve NATO Baltık Hava Polisliği misyonuna sürekli katılımını memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, "Aynı zamanda ortaklığımız güvenliğin çok ötesine uzanmaktadır. Türkiye çok önemli bir ekonomik ortağımızdır. Sizi, savunma sanayisi, inovasyon, dijital teknolojiler, yapay zeka, ulaştırma ve lojistik, yeşil teknolojiler, eğitim, bilim ve sürdürülebilir tarım alanlarındaki işbirliğimizi geliştirmek için önemli bir potansiyel olarak görüyoruz." diye konuştu.

Letonya'nın, Türkiye'nin bölgesel istikrarı destekleme ve küresel gıda güvenliğine katkıda bulunma çabalarına büyük değer verdiğine işaret eden Hasans, Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeden adil ve kalıcı bir barışa ulaşılamayacağını söyledi.

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya da Letonya'nın milli gününü ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin yıl dönümünü kutlayarak, yeni kurulan Letonya hükümetini tebrik ederek başarılar diledi.

Kulaklıkaya, iki ülke arasındaki ilişkilerin cumhuriyetin kuruluşunun öncesine dayandığını ve 2025'te iki ülke ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünün kutlandığını kaydederek, şu anda ise yakın ve çok yönlü işbirliğinden memnuniyet duyduklarını, ekonomik ve ticari ilişkilerin ise dinamik ve gelecek vadeden nitelikte olduğunu söyledi.

"Savunma sanayisi işbirliğimizi geliştirmeye ve çeşitlendirmeye hazırız"

Son yıllarda ikili ticaretin artmaya devam ettiğine işaret eden Kulaklıkaya, "Savunma sanayisi işbirliğimizi daha da geliştirmeye ve çeşitlendirmeye de hazırız." dedi.

Kulaklıkaya, iki ülke halkları arasındaki etkileşimin giderek arttığını ve bunun Türkiye'yi ve Letonya'yı birbirine yakınlaştırdığını aktararak, kültür, eğitim ve turizm alanlarında ilişkilerin gelişmesinin daha güçlü dostluk bağları kurulmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

İşbirliğini, ilişkilerin sağlam temeli üzerine inşa ederek daha da ilerletmek için yeni fırsatlar bulunduğuna işaret eden Kulaklıkaya, "NATO müttefikleri olarak, karşılıklı çıkar alanlarımızın tamamında yakın işbirliğimizin ve diyaloğumuzun gelişmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.