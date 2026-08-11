Letonya'da Yeraltı Tüneli Bulundu - Son Dakika
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Letonya'da Yeraltı Tüneli Bulundu

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Letonya, Belarus'tan yasa dışı geçen 15 göçmeni tespit ederken bir yeraltı tüneli buldu.

Letonya'da sınır muhafızları, Belarus'tan ülkeye yasa dışı şekilde geçen 15 kişiyi tespit ederken, yapılan incelemede sınır çitinden 10 metre uzaklıkta bir yeraltı tüneli buldu.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, Letonya sınır muhafızları ile güvenlik ekipleri, Silene Sınır Muhafız Biriminin sorumluluk alanına operasyon düzenledi.

Operasyonunda, 15 düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekipler, göçmenlerin Letonya'ya nasıl girdiklerini belirlemeye çalışırken sınır çitinden 10 metre uzaklıkta bir yeraltı tüneli buldu.

Letonya İçişleri Bakanı Janis Dombrava, gazetecilere yaptığı açıklamada, tünelin, sınırı yasa dışı şekilde geçme amacıyla kullanıldığı tespit edilen ilk tünel olduğunu söyledi.

Başka tünellerin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla ülkenin dış sınırı boyunca yeraltı taraması yapılması talimatı verdiğini belirten Dombrava, "Umarım Belarus'tan gelen yasa dışı göç akışını tamamen durdurmayı başaracağız." diye konuştu.

Dombrava, yasa dışı göçmenlerin erken tespiti ve gözaltına alınması için insansız hava araçlarının daha yoğun şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs ise suç örgütlerinin Belarus'tan Letonya'ya düzensiz göçü kolaylaştırarak göçmenleri Avrupa'nın sınırlarının kaldırıldığı Schengen bölgesine soktuğunu ancak göçmenlerin nihai hedefinin kıtanın başka ülkeleri olduğunu kaydetti.

Kulbergs, operasyon kapsamında göçmenleri sınırdan varış noktalarına taşıyan ağların yanı sıra Letonya'daki göçmenlere yönelik destek noktalarını da hedef alacaklarını ifade etti.

Letonya'ya girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen Belarus'a geri gönderildi.

Belarus'tan yasa dışı geçiş amacıyla kullanılan yer altı tünelleri daha önce Litvanya'da da tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Belarus, Letonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Letonya'da Yeraltı Tüneli Bulundu - Son Dakika

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