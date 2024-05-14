Letonya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğu Açıldı - Son Dakika
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Letonya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğu Açıldı

Letonya\'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğu Açıldı

Letonya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğunun açılışı dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Letonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirtti. Konuşmalarda iki ülke arasındaki tarihsel bağlar ve işbirliği vurgulandı. Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Gaziantep'in gelişen ekonomisi ve ticaretiyle önemli bir şehir olduğunu ifade etti ve fahri konsolosluk beratını takdim etti.

14.05.2024 20:57
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Letonya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğunun açılışı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Bir otelde milli marşların okunmasıyla başlayan programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Letonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yükselerek devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki tarihsel bağlardan bahseden Çeber, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca Letonya ile iyi ilişkilerimiz oldu. Rus işgali sırasında Türkiye bu durumu kabul etmeyip Letonya'nın yanında yer almıştır. Avrupa Birliği sürecinde Letonya sürekli bizi destekledi. İnşallah bu işbirliği tarih boyunca devam eder. İki ülke arasındaki sağlam ve köklü bağlar Gaziantep ile Letonya arasında aynı şekilde devam edecektir."

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ise Gaziantep'in bölgede her açıdan sürekli kendini geliştiren bir şehir olduğunu ifade etti.

Gaziantep'teki ekonomik potansiyele değinen Peteris Vaivars, "Bu önemli olay iki ulusumuz arasındaki dostluk ve işbirliği açısından önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Lezzetli ve ünlü mutfağı, canlı kültürü, gelişen ekonomisi ve ticaretiyle ünlü tarihi şehirde bir araya geldiğimizde bu yeni fahri konsolosluğun stratejik öneminin farkına varıyoruz. Bu konsolosluğun kurulması Letonya ile Türkiye arasında büyüyen bağların bir kanıtıdır." dedi.

Konuşmaların ardından Peteris Vaivars, Soner Bacaksız'a fahri konsolosluk beratı takdim etti.

Resepsiyona kent protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Letonya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğu Açıldı - Son Dakika

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