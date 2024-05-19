Letoon Antik Kenti'nde ünlü sanatçılar konser verdi - Son Dakika
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Letoon Antik Kenti'nde ünlü sanatçılar konser verdi

Letoon Antik Kenti\'nde ünlü sanatçılar konser verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan Letoon Antik Kenti'nde Bedia Akartür, Coşkun Sabah ve Gökhan Güney'in sahne aldığı konser düzenlendi. Seydikemer Belediyesi tarafından Domates Festivali kapsamında gerçekleştirilen konserde yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, antik kenti canlandırmak ve sanatı halkla buluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

19.05.2024 14:03
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti'nde ünlü sanatçılar Bedia Akartür, Coşkun Sabah, Gökhan Güney'in sahne aldığı konser gerçekleştirildi.

Seydikemer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede düzenlenen Domates Festivali kapsamında, 30 yıl aradan sonra yeniden, Letoon Antik Kenti'nde ünlü sanatçıların halkla buluştuğu bildirildi.

Konsere yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı belirtilen açıklamada, Bedia Akartür, Coşkun Sabah, Gökhan Güney'in sahneye çıktığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise konserde şunları ifade etti:

"Letoon Antik Kenti, tarih ve kültür açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu festivali hem antik kenti canlandırmak hem de sanatı ve müziği Seydikemer halkıyla buluşturmak amacıyla düzenledik. Ziraat mühendisi olarak Kumluova ve çevresinin arılı hormonsuz domatesini dünyaya tanıtmak için böyle bir geleneği sürdürmek istedik"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Letoon Antik Kenti'nde ünlü sanatçılar konser verdi - Son Dakika

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