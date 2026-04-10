Leyla Aydemir Davasında Tutuklu Sanık Yusuf Aydemir'in Tutukluluğu Devam Etti

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin davanın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ile diğer sanıklar, suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti.

Mahkeme, Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verdi ve annesi Şükran Aydemir'in ifadesinin davanın seyrini değiştirebileceği gerekçesiyle kolluk kuvvetleri tarafından duruşmaya getirilmesini kararlaştırdı. Leyla, 2018'de Ramazan Bayramı için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

Dava kapsamında, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozmuş ve Yusuf Aydemir tahliye edilmişti. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası dava yeniden başlamış ve Yusuf Aydemir tekrar tutuklanmıştı.

Bugünkü duruşmada, AFAD çalışanı Ahmet Erdoğan şahit olarak dinlendi ve iddiaları reddetti. Yusuf Aydemir suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Mahkeme, Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına ve Şükran Aydemir'in getirilmesine karar verdi. Şükran Aydemir, avukatını azlettiği de belirtildi.