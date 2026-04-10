Leyla Aydemir Davasında Tutuklu Sanık Yusuf Aydemir'in Tutukluluğu Devam Etti
Leyla Aydemir Davasında Tutuklu Sanık Yusuf Aydemir'in Tutukluluğu Devam Etti

10.04.2026 15:16
Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluğu sürdü. Annesi Şükran Aydemir'in ifadesinin mahkemeye getirilmesi kararlaştırıldı.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin davanın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ile diğer sanıklar, suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti.

Mahkeme, Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verdi ve annesi Şükran Aydemir'in ifadesinin davanın seyrini değiştirebileceği gerekçesiyle kolluk kuvvetleri tarafından duruşmaya getirilmesini kararlaştırdı. Leyla, 2018'de Ramazan Bayramı için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

Dava kapsamında, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozmuş ve Yusuf Aydemir tahliye edilmişti. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası dava yeniden başlamış ve Yusuf Aydemir tekrar tutuklanmıştı.

Bugünkü duruşmada, AFAD çalışanı Ahmet Erdoğan şahit olarak dinlendi ve iddiaları reddetti. Yusuf Aydemir suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Mahkeme, Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına ve Şükran Aydemir'in getirilmesine karar verdi. Şükran Aydemir, avukatını azlettiği de belirtildi.

Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
