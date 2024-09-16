Leyla Gencer Şan Yarışması Finali Başlıyor - Son Dakika
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Leyla Gencer Şan Yarışması Finali Başlıyor

İKSV, Borusan Sanat ve La Scala'nın düzenlediği yarışma, 22-27 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek.

16.09.2024 14:49
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen, "10. Leyla Gencer Şan Yarışması"nın final serisi 22-27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada "La Diva Turca" olarak tanınan, 20. yüzyılın önemli sopranolarından, sanatçı Leyla Gencer'in onuruna gerçekleştirilen yarışma İstanbul'da yapılacak.

Final serisinde, Uzak Doğu'dan Amerika'ya 17 ülkeden, aralarında Türkiye'den de 13 sanatçının bulunduğu toplam 42 şancı yarışacak.

Yarışmanın yarı finali 25 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, final galası ise 27 Eylül'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda şef Pietro Mianiti'nin yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek.

Stephane Lissner'in başkanlığını üstlendiği yarışma jürisi, üç büyük ödülün sahibini belirlerken, dinleyiciler de oylarıyla Leyla Gencer Halk Ödülü'nü kazananı belirleyecek. Yarışmanın birincisi 7500 euro, ikincisi 4000 euro, üçüncüsü ise 2500 euro ile ödüllendirilecek.

La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü'ne değer görülen isim La Scala Tiyatrosu Akademisi'nden üç aylık eğitim bursuna hak kazanacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü'nü kazanan sanatçı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser verecek.

İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü'nün sahibi olacak finalist, İngiliz Kraliyet Operası'nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı alacak.

Deutsche Oper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesinin Özel Ödülleri'ne değer görülen finalistler ise bu operaların bir yapımında rol alacak.

Finalistler arasında İtalyan şancı olması halinde ise İstanbul İtalyan Kültür Merkezi resital ödülü verecek.

Final serisinin jürisinde tenor İlker Arcayürek, Deutsche Oper Berlin Yardımcı Sanat Direktörü Viviana Barrios, La Scala Tiyatrosu Cast Direktörü Alessandro Galoppini, İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü David Gowland, Tiflis Devlet Opera ve Balesi Sanat Direktörü Badri Maisuradze ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi Carlo Tenan da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Leyla Gencer Şan Yarışması Finali Başlıyor - Son Dakika

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