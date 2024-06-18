Leylek Apartmanı'nda Leylekler Yuvaya Döndü

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"Leylek Apartmanı" sakinleri yuvalarına döndü

ANKARA - Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, yazın gelmesiyle birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan zorlu bir yolculuktan sonra kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesine geldi.

Bir iş adamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan "Leylek Apartmanı" olarak bilinen bölgeye bu sene yaklaşık 20 leylek yuva yaptı. Leylekler, bu senede Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaptığı binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan "Leylek Apartmanı"na ulaştı. Kızılcahamam'da kuluçka süresini tamamlayan leylekler, sonbaharda tekrar sıcak bölgelere göç edecek.

Kızılcahamam'ın simgesi haline gelen leylekler, ilçeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor.

"Her ilçede böyle duyarlı, düşünceli insanlar olmalı"

İlk defa Kızılcahamam'a uğraması üzerine gördüğünü ifade eden Sadıka Türkmen, " Safranbolu'dan geliyoruz. Kuzenim var Kahramankazan'da uğramam gerekiyordu, buradan geçiyorum. Şimdi gördüm, çok güzel olmuş. Düşünenin aklına, cebine sağlık. Herkesin böyle düşünmesi lazım. Her ilçede böyle duyarlı, düşünceli insanlar olmalı" dedi.