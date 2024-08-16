Ağustos ayıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan çok sayıda leylek Manisa'nın Demirci ilçesinde konakladı.
Ege Bölgesi'nin 850 metre rakımıyla çevresindeki yerleşim birimlerine göre yüksek konumda yer alan Demirci ilçesinde akşam saatlerinde leylekler mola verdi.
Göç yolundaki çok sayıda leylek ilçe girişindeki hastanenin çatısına ve yol boyunca yer alan aydınlatma direklerine kondu.
Demircili vatandaşlar, leylekleri cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Son Dakika › Güncel › Leylekler Demirci ilçesinde konakladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?