Leylekler Kar Altında Kaldı

ARDAHAN'a erken gelen leylekler, kara yakalandı. Kent merkezinde yaptıkları yuvalarına yerleşen leylekler, kar altında görüntülendi.

Doğuyu etkisi altına alan yoğun kar, Ardahan'ı beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi ile Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan Sahara Geçidi ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 52 santimetre, kırsalda bir metreye yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde Ardahan Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaparken, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda mücadelesini sürdürüyor. Bu arada Ardahan'a gelen 'baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı. Elektrik direkleri ve bina çatılarındaki yuvalarına yerleşen leylekler, kar yağışı altında görüntülendi. Yoğun kar yağışına rağmen yuvalarını terk etmemesi dikkat çekti.