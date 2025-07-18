Leylekler Mahallenin Neşesi - Son Dakika
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Leylekler Mahallenin Neşesi

Leylekler Mahallenin Neşesi
18.07.2025 11:44
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Aziziye'deki cami kubbesinde leylekler yuva yaparak mahalleye sevinç kattı. Yöre halkı sahip çıkıyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal mahallede bulunan cami tepesindeki hilalin yanında yuva yapan leylekler, mahallenin neşesi oldu.

Yaklaşık 4 yıldır, 2 leylek kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yarımca Mahallesi'ndeki caminin kubbesini mesken tuttu.

Leylekler ilkbaharda geldikleri mahallede cami kubbesinin tam ortasında oluşturdukları yuvalarında yumurtlayıp ardından uçmayı öğrettikleri yavrularıyla sonbahara kadar konaklıyor.

Bu yıl da gelişleriyle mahalleliyi sevindiren leylekler, büyümeye başlayan yavrularını besliyor. Mahallenin adeta neşesi haline gelen leyleklere, yöre halkı sahip çıkıyor.

Caminin imam hatibi İsmail Acar, AA muhabirine, namaza giderken leyleklerin çıkardığı sesi duyunca huzur bulduğunu söyledi.

Mahallede 4 yıldır görev yaptığını ve leylekleri her yaz gördüğünü ifade eden Acar, "Leylekler cami kubbesinin tam üstünde hilalin yanına yuva yapmışlar. Çatıya zamanla zarar verebiliyorlar, onarıyoruz ama kesinlikle yuvalarını dağıtmıyoruz." dedi.

"Leylekler mahallemizin neşesi"

Leyleklerin mahallenin maskotu haline geldiğini anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Leylekler örf ve adetlerimizi yansıtıyor, kültürümüz diyebiliriz. Leylekler, mahallemizin neşesi, komşularımız da onlara itinayla bakıyor, zarar gelmemesi için özen gösteriyorlar. İlkbaharda nisanda geliyorlar, mayıs sonrası yumurtluyorlar, haziran gibi de yavruları yumurtadan çıkar. Onlar uçmaya başladıktan sonra ekim sonu hava soğumadan giderler. Şu anda 3 yavru anne ve baba var. Anneleri devamlı yavruların başında, babaları da yiyecek bulmak için sürekli tabiata çıkıyor."

Mahalleli 87 yaşındaki Abdulbaki Karadağ da leylekleri çok sevdiklerini belirterek, "Başka bir cami vardı yandı, onun yanında yuvaları vardı, yıkıldı sonra 3 yıl gelmediler ama 4 yıldır da devamlı geliyorlar." diye konuştu.

Resul Güngörmüş ise leyleklerin köye huzur kattığını söyleyerek, "Yuvayı kendileri yaptı, mahalle halkı onlara bakıyor. Suyunu ve yemini arada veriyorlar. İlkbaharda geliyorlar, kışın gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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