LGBTİ+ hesaplarından sonra Evrensel ve Af Örgütü hesaplarına erişim engeli - Son Dakika
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LGBTİ+ hesaplarından sonra Evrensel ve Af Örgütü hesaplarına erişim engeli

LGBTİ+ hesaplarından sonra Evrensel ve Af Örgütü hesaplarına erişim engeli
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Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Eylül'deki müstehcenlik kararıyla 40'tan fazla X hesabına erişim engellenmişti. Bugün Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve MLSA'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

(ANKARA) - LGBTİ+ hesaplarının ardından Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabına erişim engellendi.

13 Eylül'de Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla "müstehcenlik" gerekçesiyle 40'tan fazla X hesabına erişim engellenirken, bugün de aralarında Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) hesaplarının da bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabına erişim engellendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel LGBTİ+ hesaplarından sonra Evrensel ve Af Örgütü hesaplarına erişim engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: LGBTİ+ hesaplarından sonra Evrensel ve Af Örgütü hesaplarına erişim engeli - Son Dakika
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