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LGS adaylarına, 81 ilde "tercih danışmanlığı" hizmeti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sistemi tercih sürecinde lise adaylarına yönelik olarak başlattığı "tercih danışmanlığı" hizmeti vermeye devam ediyor.

Öğrencilerin liselere yerleşme süreçlerinde destek olmak amacıyla 81 il ve ilçe merkezlerinde 'tercih danışmanlığı" hizmeti başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda 19 bin 162, halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde bin 446 birimle hizmet vermeye devam ediyor.

"Önemli olan burada öğrencinin mutluluğu"

Öğrencilere tercih süreçlerinde saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Vahit Karaduman, "Tercih danışmanlığı dönemi liselere giriş sınavından sonra öğrencilerin kendilerine uygun bir lise seçebilmeleri ilgi ve yetenekleri ölçüsünde bir liseye kaydolmaları için yapılmış bir uygulamadır. Öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda isteklerini göz önünde bulundurarak, kendi mutlu hissedecekleri, kendini geliştirebilecekleri okullar tercih etmelerini öneriyoruz. Aileler öğrencinin isteklerini göz önünde bulundurmalı, tercih yapılırken öğrenciyle beraber hareket edebilmeli ve öğrencinin istekleri dışında kendi istedikleri okulları asla ama asla göz önünde bulundurmamalıdır. Önemli olan burada öğrencinin mutluluğu, öğrencinin başarısı ve öğrencinin kendini geliştirebileceği okullar" ifadelerini kullandı.

LGS'de kötü puan alan öğrencilerin de yerel tercih ekranı üzerinden tercih yapabileceğini hatırlatan Karaduman, "Yeni sınav sisteminde puanı kötü olan öğrenciler için de yerel tercih ekranı açılmaktadır. Bu yerel tercih ekranında öğrenciler istedikleri okul türünden en çok 5 tercih yapabilirler. Bu tercihler öğrencinin ilgisine, isteğine göre ve öğrencinin kendini mutlu hissedebileceği bir yer olarak seçilebilir" diye konuştu.

Tercih döneminde olan öğrenci Eda Nur Zeytinci, "Sınavım kötü geçti, çok heyecanlıydım. Bunu lisede düzelteceğime inanıyorum. Tercihlerim içim buradayım. Her şekilde bizi yönlendiriyorlar. Kendi başarım ile gidebileceğim liseyi ümit ediyorlar" açıklamasında bulundu.