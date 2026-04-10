LGS Başvuruları Bugün Sona Erdi

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvurular bugün sona erecek.

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için 23 Mart'ta başlayan başvurular, "e-Okul" sistemi üzerinden yapılabiliyor. Resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuruları velileri tarafından elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik ediyor. Başvuruların okul müdürlüklerince onaylanması için son tarih ise 13 Nisan.

İki oturum halinde uygulanacak sınavın birinci oturumunda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak, bu bölüm için 80 dakika süre tanınacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak onaylanacak ve öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav sonuçları 10 Temmuz'da MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öte yandan sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ancak A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki maçı sebebiyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığı açıklanmıştı.