LGS Başvuruları Bugün Sona Erdi

10.04.2026 11:03
MEB, LGS merkezi sınav başvurularının 13 Haziran'da sona erdiğini duyurdu. Başvurular e-Okul'dan yapıldı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvurular bugün sona erecek.

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için 23 Mart'ta başlayan başvurular, "e-Okul" sistemi üzerinden yapılabiliyor. Resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuruları velileri tarafından elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik ediyor. Başvuruların okul müdürlüklerince onaylanması için son tarih ise 13 Nisan.

İki oturum halinde uygulanacak sınavın birinci oturumunda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak, bu bölüm için 80 dakika süre tanınacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak onaylanacak ve öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav sonuçları 10 Temmuz'da MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öte yandan sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ancak A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki maçı sebebiyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığı açıklanmıştı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
