LGS birincisi İçal: '10-15 yıl sonra insanlara faydalı olacak işler başarmak istiyorum' - Son Dakika
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LGS birincisi İçal: '10-15 yıl sonra insanlara faydalı olacak işler başarmak istiyorum'

Bursa Şahinkaya'dan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Türkiye birincisi olan Birsen Naz İçal, 10-15 yıl sonra insanlara faydalı olacak işler başarmak istediğini söyledi. İçal, tam puan alarak Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Ailesi ve okul yönetimi de İçal'ın başarısından gurur duyduklarını belirtti.

28.06.2024 16:15
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- LGS birincisi İçal: "10-15 yıl sonra insanlara faydalı olacak işler başarmak istiyorum"

LGS Türkiye Bursa'dan çıktı

Bursa Şahinkaya'dan LGS Türkiye birincisi çıktı

BURSA - Liselere Geçiş Sisteminde (LGS), tüm soruları doğru cevaplayan Şahinkaya öğrencisi Birsen Naz İçal, 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da düzenlen Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye'deki 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin arasından 352 aday tüm sorulara doğru cevap verdi. 2024 yılı LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Şahinkaya Eğitim Kurumları'nda büyük sevinç yaşandı. 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Birsen İçal, tam puanla, Türkiye birincilerinin arasına ismini yazdırdı. Hazırlık sürecine geçtiğimiz yaz tatilinden itibaren başladığını belirten İçal, "Planlı olarak çalıştığım 1 sene boyunca çok fazla soru çözdüm. Çok fazla soru tipi gördüm. Dereme sınavlarına girdim. Bu süreçte öğretmenlerim yanımda oldu. Psikolojik ve akademik olarak bana destek verdiler. Sonuçların açıklanmasıyla büyük gurur yaşadım. Çünkü çok emek vermiştim. Hedefim, İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak. 10-15 yıl sonra Türkiye'ye faydalı biri olmak. Adımın her zaman insanlara yararlı bir şeyler yapmış olarak anılmasını istiyorum. Ben başarımı kendime koyduğum hedefin peşinde pes etmeden koşmakta buluyorum. Bu konuda sonuna kadar herkes çabalamalı. Okulun haricinde ders çalışırken, kendimi yorgun hissedene kadar kendimi test ettim. Başarının en önemli adımı ise, kendime olduğum inancım oldu. Başarılı olmak isteyen kim varsa, ilk önce kendine inansın" dedi.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ise, "Birsen ile birlikte bu yolda yürümekten çok gururluyuz. Birsen her alanda örnek bir öğrenci oldu. Çok iyi bir insan, öğrenci ve bizim iyim bir evladımız oldu. Biz onunla gurur duyduk. Onun bu başarısının ince ince işlendiğinin farkındaydık. O yüzden bugün beklenen bir başarıyı elde ettiğine inanıyoruz. Bundan dolayı da onun adına çok mutluyuz" diye konuştu.

Baba Hüseyin ve anne Nurcan İçal ise, "Kızımıza inanmıştık. Başarabileceğini biliyorduk. Başarması adına biz elimizden gelen her desteği verdik. o Kendi çabası ve okulun desteğiyle bugüne geldiğine inanıyoruz. Çocukluğundan beri aynı tempoda çalışan biri olduğunu yine gösterdi. Bugün kendisine olan inancını göstermiş oldu. Onun mutluluğu bizleri gururlandırdı" şeklinde konuştu.

Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi. Öğrencilerin yüzde 85.85'i yerel, 16.15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. 17 Temmuz'a kadar sürecek yerleştirme sürecinin sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS birincisi İçal: '10-15 yıl sonra insanlara faydalı olacak işler başarmak istiyorum' - Son Dakika

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