LGS'de 352 Öğrenci Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı - Son Dakika
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LGS'de 352 Öğrenci Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin katıldığı sınavda, 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yapacak. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

28.06.2024 12:17
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayılarına ilişkin veriler de belli oldu.

Buna göre, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu.

Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öte yandan, geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'de 352 Öğrenci Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: LGS'de 352 Öğrenci Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı - Son Dakika
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