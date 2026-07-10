İmam hatipli 31 öğrenci LGS'de tam puan aldı - Son Dakika
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İmam hatipli 31 öğrenci LGS'de tam puan aldı

10.07.2026 20:07
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Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından 31 öğrenci, LGS merkezi sınavında 500 tam puan alarak büyük başarı elde etti. Ankara Tevfik İleri AİHL dört öğrenciyle en fazla şampiyon çıkaran okul oldu.

Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından 31 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan aldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki imam hatip okullarında eğitim alan öğrenciler LGS'de önemli başarılara imza attı. İmam hatip okullarından 31 öğrenci, merkezi sınavda 500 tam puan alan 452 öğrenci arasında yer aldı.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 öğrencisiyle Türkiye'nin en fazla şampiyon çıkaran imam hatip okulu oldu.

İstanbul'da Eyüpsultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu (İHO), Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), Sancaktepe Abdurrahmangazi İHO ve Tuzla Muzafferda Güzide Pulur İHO'dan birer olmak üzere toplam 4 öğrenci birinci çıktı.

Bursa'da da Nilüfer AİHL'den 2, Gemlik Halitpaşa İHO'dan 1 öğrenci tam puan aldı.

Konya'da da Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İHO, Şehit Zeynep Sağır AİHL ve Konya Merkez İHO'dan toplam 3 öğrenci şampiyonlar arasında yer aldı.

Antalya'da Mahmud Celaleddin Ökten AİHL'den 2, Kütahya'da ise Şehit Selim Cansız AİHL ile Akşemsettin Kız AİHL'den birer öğrenci tam puan alarak önemli bir başarı elde etti.

İmam hatipli öğrencilerin tam puan aldığı iller arasında Kayseri, Sivas, Mardin, Nevşehir, Çorum, Aydın, Yozgat, Van, Samsun, Adıyaman ve Amasya da yer aldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam hatipli 31 öğrenci LGS'de tam puan aldı - Son Dakika

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