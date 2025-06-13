LGS Öncesi Öğrencilere Altın Tüyolar - Son Dakika
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LGS Öncesi Öğrencilere Altın Tüyolar

13.06.2025 16:54
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Kayseri'de LGS'ye girecek 19 bin öğrenciye, sınav öncesi uyarılar yapıldı. Sakin kalmaları önerildi.

LGS'ye girecek öğrencilere altın tüyolar

KAYSERİ - İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav öncesinde öğrencilere uyarılarda bulundu.

Kayseri'de 19 bin 963 öğrencinin LGS'ye gireceğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavımız 15 Haziran'da ilimizde de gerçekleşecek. 16 ilçemizde bu sınav yapılacak. 19 bin 963 öğrencimiz bu sınava girecekler. Bu sınav lojistiği ve alt yapısı güçlü bir sınav. 83 binada bin 278 salonda sınavı gerçekleştireceğiz. Tüm ekibimizle beraber su sınavın ilimizde sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için görevlendiğimiz yaklaşık 3 bin öğretmenimizin gözetiminde bu sınavı yapmanın gayreti içerisindeyiz. Sınavımız 09: 30'da birinci oturumla başlayacak. Birinci oturum sözel içerikten oluşacak. Yaklaşık 50 soru ve 75 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde çocuklarımız sınav olacaklar. Birinci oturum tamamlandıktan sonra 45 dakikalık bir ara var ve çocuklarımız okulda bulunacaklar. Bu arada çocuklarla temas etmememizin doğru olduğunu düşünüyorum. 'Birinci oturum nasıl geçti?' sorusunu burada asla sormamamız gerekiyor. İkinci oturum 11: 30'da ve sayısal bir soru demetinden oluşacak. 40 soru ve 80 dakikalık bir zaman dilimini çocuklarımız kullanmış olacaklar" diye konuştu.

"Sınavda 'kazandı' veya 'kazanamadı' diye bir kavram kullanmamak lazım"

Esen, "Sınav çocuklarımız için her zaman bir heyecan vesilesi. Dolayısıyla tüm velilerimizde ve öğrencilerimizde bu sınavın var olduğunu biliyoruz. Bu sınav sadece sınavla öğrenci alan ve belirli bir proje okutan okullarımız için gerçekleştiriliyor. Sınavda 'kazandı' veya 'kazanamadı' diye bir kavram kullanmamak lazım. Netice itibariyle adrese dayalı nüfus sistemi içerisinde tüm öğrencilerimiz istedikleri okullara kayıtlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu sınavda öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri bunu bir heyecan dönüştürmemeleri ve sakin olmalarıdır. Önümüzdeki günlerde uyku ve beslenme düzenlerine dikkat etmek suretiyle hayatın olağan akışı içerisinde bu sınavı kabul edip, öğrendikleri tüm bilgilerin bu sınava dönük olarak onların bekledikleri bilgi ve beceriyi kazandıklarından emin olmalarını istiyorum. Tüm öğretmenlerimiz bu sınavda sorulacak sorulara ilişkin olarak kazanımları ve becerileri çocuklarımıza verdiler. Ekstradan bir çabaya, bir gayrete ve bir panik havasına gerek yoktur. Velilerimizden de şunu rica ediyorum. çocuklarımıza sınav nasıl geçti, niye yapamadın gibi sorgulayıcı mantık içerisinde 'evladım, ben sana güveniyorum' demeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel, Eğitim, Yaşam, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS Öncesi Öğrencilere Altın Tüyolar - Son Dakika

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