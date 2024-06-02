LGS Sınavına Kimliğini Yetiştiren Ağabeyin Koşusu - Son Dakika
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LGS Sınavına Kimliğini Yetiştiren Ağabeyin Koşusu

LGS Sınavına Kimliğini Yetiştiren Ağabeyin Koşusu

Zonguldak'ta LGS sınavına girecek olan Meryem Rana İpek, kimliğini evde unuttuğunu fark edince ailesinden yardım istedi. Trafik yoğunluğu nedeniyle babası kimliği getiremedi, ancak ağabeyi Mustafa İpek koşarak kimliği kardeşine yetiştirdi.

02.06.2024 10:36
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ZONGULDAK'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geldiği okulda kimliği olmadığını fark eden Meryem Rana İpek(14), ailesinden yardım istedi. Sınavın başlamasına 10 dakika kala ağabeyi Mustafa İpek, trafik yoğunluğundan dolayı koşarak kimliğini kardeşine yetiştirdi.

Kentte, LGS için polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, İl Nüfus Müdürlüğü de kimliği olmayanlar için mesaisini sürdürdü. Sınava girecek çocuklar ise aileleriyle okullara gitti. Zonguldak Fen Lisesi'nde sınava giren Meryem Rana İpek, kapıdaki kimlik kontrolünde kimliğini getirmediğini fark etti ve ailesinden yardım istedi. Babası, aracıyla eve giderek kızının kimliğini okul bölgesine getirdi ancak trafiği yüzünden okula gelemedi. Bu noktada ağabey Mustafa İpek, koşarak sıkışan trafikte bekleyen babasından kimliği aldı ve kardeşi Meryem Rana'ya ulaştırdı. Ağabeyinden kimliği alan Rana, koşarak okula gitti.

Kardeşinin kimliğini evde unuttuğunu anlatan Mustafa İpek (24), "Ben yetiştirdim daha doğrusu babamla arabayla gidip aldı. Babam trafik yoğunluğundan buraya girmedi ben koşarak getirdim. Bilmiyorum kaç dakika kala alıyorlar ama heyecanlanmıştı. Ağlamadı, biz de heyecanlandık" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel LGS Sınavına Kimliğini Yetiştiren Ağabeyin Koşusu - Son Dakika

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