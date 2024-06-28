LGS Sınavında 352 Öğrenci 500 Tam Puan Aldı

Güncel

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 352 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği sınavda katılım oranının 95,61 olduğu belirtilen açıklamada, sınava katılan öğrencilerin 352'sinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Öğrencilerin yüzde 83,85'inin yerel, yüzde 16,15'inin merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okullarının kontenjanının ise 203 bin 638'dir" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sonuçlarla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili Öğrenciler, merakla beklediğiniz LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Yıl boyunca özveriyle çalıştınız, zamanınızın büyük bir kısmını sınava ayırdınız. Bizler için değerli olduğunuzu asla unutmayın ve yaz tatilinin tadını çıkarın. Emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almanı dileğiyle."