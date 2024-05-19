LGS'ye girecek öğrencilere uzmanından tavsiyeler - Son Dakika
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LGS'ye girecek öğrencilere uzmanından tavsiyeler

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz, Liselere Geçiş Sınavı'na girecek öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulundu. Yılmaz, öğrencilerin kalan süreyi iyi değerlendirmeleri gerektiğini ve deneme sınavları çözmelerini önerdi. Ayrıca, stresin artabileceğini belirterek öğrencilere kendilerine güvenmelerini ve destek almalarını tavsiye etti.

19.05.2024 23:03
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LGS'ye girecek öğrencilere uzmanından tavsiyeler

SİVAS - Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz, Liselere Geçiş Sınavı'na girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin yanı sıra velilere de tavsiyelerde bulunan Yılmaz," Velilerimiz her zaman onların yanlarında olduklarını hissettirsin" dedi.

2 Haziran'da yapılacak olan ve binlerce öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı ile ilgili uzmanlardan tavsiyeler geliyor. Sınav stresi yaşayan öğrencilerin kalan 2 haftayı iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz, Sınava sayılı günler kaldı. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Uzun zamandır gösterdikleri emeğin ve enerjinin karşılığını alacakları bir sınav olmasını ümit ediyorum. Öğrencilerimiz kalan 2 haftada rutinlerinin dışına çıkmasınlar. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik dediğimiz noktadayız" dedi.

Genel deneme sınavı tavsiyesi

Kalan süre zarfında deneme sınavları çözülmesi gerektiğine değinen Yılmaz, "Branş denemeleri olabilir, genel denemeler olabilir. Bu denemelerdeki yanlış soruları varsa öğretmenleri eşliğinde üstünden tekrar geçsinler. Tam oturtamadıkları konular varsa bunların üzerinden geçebilirler. Rutinlerinin dışına çıkmasınlar. Gün geçtikçe stres hat safhaya ulaşacak. Çocukların üzerinde artık yorgunlukla birlikte bıkkınlık hissiyatı oluşacaktır. Bizler öğretmenler ve veliler her zaman yanlarındayız ve başlarını koyacakları bir omuz her zaman var. Biz bu ipi hep beraber göğüsleyebileceğimizi düşünüyoruz. Güçlü olsunlar, emek gösterdiler ve bunun karşılığını alacaklar" ifadelerini kullandı.

Sınava girecek öğrencilerde stres artışı yaşanabileceğini söyleyen Yılmaz, Şu ifadelere yer verdi:

"Stres gün geçtikçe artabilir, bazı hissiyatlara kapılabilirler. Biz bu işe öncelikle kendimize güvenerek başlayacağız. Olumsuz önyargılarımızı bir kenara koyacağız. Eğer bu anlamda tek başımıza yapamıyorsak rehber öğretmenimizden, velilerimizden destek alabiliriz. Gerçekten zor bir süreç. Çocukların omuzlarında kaldırabileceklerinden fazla bir yük yüklemiş gibi duruyoruz. Sınavın bulundukları yaş grubuna uygulanması ve tek sınav olması dolayısıyla çocuklar stresli olabilirler ama karşılarındaki dersler onların yapamayacağı dersler değil. Bizim sıkıntımız akademik anlamda değil, işin psikolojik süreci anlamında. Burada da bu zamana kadar süreci nasıl getirdilerse tekrar aynı şekilde devam etmelerini istiyoruz. Zor bir iş değil, kendilerine güvensinler. Olumlu şartlanırlarsa hayatın ne kadar değiştiğini daha rahat görebileceklerdir.

Kaynak: İHA

Ersin Yılmaz, Stres, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'ye girecek öğrencilere uzmanından tavsiyeler - Son Dakika

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