BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ortak çıkarlara yoğunlaşmak ve yeşil kalkınma ile yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini artırmak üzere Avustralya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li cuma günü Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Çin'in başkenti Beijing'de 11. Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'nı düzenledi.

Önümüzdeki yılın Çin ile Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, bu fırsattan yararlanarak ortak çıkarlara yoğunlaşmak, görüş ayrılıklarını uygun şekilde yönetmek ve kapsamlı stratejik ortaklıkta daha fazla somut sonuç elde etmek üzere Avustralya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, Avustralya ile ticaret hacmini genişletmeye ve ticaretin yapısını iyileştirmeye, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, yeni enerjili araçlar ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini geliştirmeye ve ticaret ile yatırımın serbestleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını daha da ilerletmeye istekli olduklarını söyledi.

Li, iki tarafın gelecek yıl düzenlenecek Çin-Avustralya Turizm Yılı'nı başarıyla yürütmesi ve kültür ve gençlik alanlarında, medya ve düşünce kuruluşları arasında ve yerel düzeyde etkileşim ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in Birleşmiş Milletler, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve diğer platformlar çerçevesinde Avustralya ile iletişim ve koordinasyonu güçlendireceğini belirten Li, çok taraflı sistemi ve serbest ticareti birlikte savunacaklarını, uluslararası hakkaniyet ve adaleti koruyacaklarını ifade etti.

Albanese ise Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde düzenlenen 33. APEC Ekonomik Liderler Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yapmasından dolayı Çin'i tebrik etti. Albanese, iki ülkenin uzun vadeli bir bakış açısı benimsemesi, görüş ayrılıklarının ikili ilişkileri sekteye uğratmasına izin vermemesi ve işbirliğini aktif şekilde ilerletmesi gerektiğini vurguladı.

Albanese, Çin ile ekonomi, ticaret, tarım, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye ve temiz enerji, yapay zeka, elektrikli araçlar ve dijital ekonomi gibi yükselen alanlarda işbirliğini hızlandırmaya istekli olduğunu belirtti.