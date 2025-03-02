Liberman'dan Gazze İçin Mısır Teklifi - Son Dakika
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Liberman'dan Gazze İçin Mısır Teklifi

Evimiz İsrail Partisi lideri Liberman, Gazze'nin Mısır'a devredilmesini önerdi ve arabuluculuk eleştirisi yaptı.

02.03.2025 23:16
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İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'nin Sina Yarımadası ile birleştirilerek yönetiminin Mısır'a bırakılması teklifinde bulundu.

Liberman, Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan yazısında, Sina'daki düşük nüfus yoğunluğuna karşın Gazze nüfusunun çok yoğun olduğuna dikkati çekerek, Gazze halkının Sina bölgesinde yaşayan halkla aynı din, dil ve kültürü paylaştığını ve Gazzelilerin bir kısmının Mısır tarafına geçebileceğini söyledi.

Bu bağlamda, "Tek yapılması gereken Mısır'ın Refah sınırını açması ve Gazzelilerin çıkışına izin vermeyi reddetmekten vazgeçmesidir." diyen Liberman, Mısır'ın son yıllarda ABD ve İsrail'e giderek daha bağımlı hale geldiğini öne sürdü.

Liberman, Mısır'ın İsrail'i meşgul etme stratejisi izlediğini belirterek, "Pratikte Mısır tamamen Hamas ile işbirliği yapmaktadır. Arabuluculuk çabaları bağlamında ilettikleri tüm pozisyonlar Hamas ile koordine ediliyor." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın Sina'daki askeri varlığına da değinen Liberman, İsrail'in Sina'da "izin verdiği" asker ve silah miktarının Mısır tarafından aşıldığını ileri sürdü.

Liberman Gazze Şeridi'nin yönetiminin Mısır'a devredilmesi konusunda şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'nin tüm sorumluluğu, 1967 öncesinde olduğu gibi, bir Arap Birliği mandası himayesinde Mısır'a ait olmalıdır. Bu 22 Arap ülkesi hem mali açıdan hem de askeri ve örgütsel açıdan bu girişimi destekleyebilir. Mısır, Gazze'de kalacak yaklaşık bir milyon Filistinliye elektrik, su, yakıt ve ticari malların sağlanmasından sorumlu olacaktır."

Liberman, ABD ve İsrail'in Mısır'ı bu konuda ikna etmek için çaba harcaması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Liberman'dan Gazze İçin Mısır Teklifi - Son Dakika

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