Liberman: Netanyahu Saldırıları Seçimlere Uzatmak İstiyor

İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları seçimlere kadar uzatmak istediğini söyledi.

Liberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, Hamas'ı ortadan kaldırmak için Gazze Şeridi'ndeki İsrailli tüm esirlerin tek seferde geri getirilmesi gerektiğini savundu.

Öncelikle saldırıların sonlandırılması ve İsrailli esirlerin tamamının geri getirilmesi gerektiğini kaydeden Liberman, bu sağlandığı takdirde tüm baskının diğer tarafa (Netanyahu) yöneltileceğini ifade etti.

Liberman, "Netanyahu, savaşı seçimlere kadar uzatmak istiyor." dedi.

Ancak Liberman 2026 yılı sonunda yapılması planlanan genel seçimlerden mi yoksa bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında yapılması beklenen erken seçimlerden mi söz ettiğine ilişkin bir açıklık getirmedi.

Liberman'dan Refah'ta "insani yardım kenti" planına tepki

Liberman ayrıca Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması planını da "savaşın hedefleriyle çelişen hayali bir girişim" şeklinde nitelendirdi.

"İnsani kent" gibi yanıltıcı hayali girişimler olduğuna işaret eden Liberman, bizzat İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bu girişimlerin savaşın hedefleriyle çeliştiğini söylediğini aktardı.

Liberman, İsrailli vergi mükelleflerine 20 milyar şekelden (yaklaşık 6 milyar dolar) fazla bir yüke mal olacak bu hayali girişim üzerinde haftalardır tartışma yürütülmesini eleştirdi.

İsrail hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altına başka ülkelere sürgün edilmesi amacını hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.