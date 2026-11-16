Liberman ve Golan, Eisenkot'u Netanyahu'nun birlik hükümeti tuzağına karşı uyardı - Son Dakika
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Liberman ve Golan, Eisenkot'u Netanyahu'nun birlik hükümeti tuzağına karşı uyardı

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Değişim Bloku liderleri Liberman ve Golan, hükümet kurmakla görevlendirilen Eisenkot'u Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti tuzağına karşı uyardı. Golan, Eisenkot'a Netanyahu'nun tekliflerini reddetme çağrısı yaparken Liberman yeni seçim istedi.

İsrail'de "Değişim Bloku"nu oluşturan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'u geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti "tuzağına düşmemesi" konusunda uyardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Liberman, Eisenkot'un Netanyahu ile olası bir hükümet kurmasının kendisi için büyük bir tuzak olacağını savunarak, Netanyahu dönemine son verilmesini ve ülkede yeni bir seçime gidilmesini istediklerini belirtti.

Demokratlar Partisi lideri Golan da Eisenkot'a Başbakan Netanyahu'nun tekliflerini reddetme çağrısında bulundu.

Netanyahu'ya yeniden güç emanet edenlerin İsrail'in geleceğini tehlikeye atacağını savunan Golan, eski Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın yaşadıklarından ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"Netanyahu verdiği sözleri tutmadı ve anlaşmaları çiğnedi, onunla iş yapma." ifadelerini kullanan Golan, Netanyahu'nun "tuzağına düşmemesi" konusunda Eisenkot'u uyardı.

Yashar Partisi lideri Eisenkot ise mecliste İsrail'in ilk Başbakanı David Ben-Gurion'u anma töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin Yahudiler, Araplar, Dürziler ve dindarlar olmak üzere herkesi birleştiren politikalara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Konuşması sırasında sözünü kesen Likud milletvekillerine tepki gösteren Eisenkot, Likud'u vatandaşları bölmeye çalışmakla suçlayarak İsrail'in ayrıştırıcı değil, vatandaşlar arasında güven inşa edecek politikalara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İsrail'de seçimler sonrası koalisyon çabaları

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot'a koalisyon hükümeti kurmak için tanınan 28 günlük süre başlamıştı.

Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

İsrail Meclisindeki 120 sandalyenin 67'sini elinde bulunduran Yahudi ve Arap muhalefet partileri, yasa tasarılarını kabul ettirmek için gerekli çoğunluğa sahip bulunuyor.

Son olarak, İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu, 14 Kasım'da hükümet kurmakla görevlendirilen Eisenkot'a "ön koşulsuz" masaya oturarak ulusal birlik hükümeti kurması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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