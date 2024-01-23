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Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai, yeni hükümette ilk atamaları gerçekleştirdi - Son Dakika
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Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai, yeni hükümette ilk atamaları gerçekleştirdi

Liberya'da dün göreve başlayan Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai, Maliye ve Kalkınma Planlama Bakanı, Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Genel Müfettiş ve Liberya Ulusal Polisi, Yönetici Koruma Servisi Direktörü gibi görevlere atamalar yaptı.

Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai, yeni hükümette ilk atamaları gerçekleştirdi
23.01.2024 - 16:01,
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Liberya'da dün göreve başlayan Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai, yeni hükümette ilk atamaları gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Boakai, Boama S. Kamara'yı Maliye ve Kalkınma Planlama Bakanı, Sylvester M. Grigsby'yı Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atadı.

Samuel Kofi Woods'i Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atayan Boakai, Gregory Coleman'ı Genel Müfettiş ve Liberya Ulusal Polisi, Sam Gaye'yi de Yönetici Koruma Servisi Direktörü olarak görevlendirdi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 20 adayın katılımıyla 10 Ekim 2023'te yapılmıştı.

Liberya'da seçimi 14 Kasım 2023'te yapılan ikinci turda kazanan Boakai, dün yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA
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