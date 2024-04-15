Liberya'da savaş suçları mahkemesi kurulması kabul edildi

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Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da Senato, ülkede iç çatışmaların sona ermesinden 20 yıl sonra savaş suçları mahkemesi kurulmasını kabul etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, geçen ay parlamentonun alt kanadının savaş mahkemesi kurulmasını onaylamasının ardından parlamentonun üst kanadı Senato da aynı yönde karar verdi.

Senatoda yapılan oylamada, 28 kişi lehte oy kullanırken, bir senatör çekimser kaldı.

Senatoda onaylanan teklif Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'ye gönderilecek. Ardından mahkemenin işleyişine ilişkin yasa tasarısı hazırlanacak ve parlamentonun her iki kanadında görüşülerek oylanacak.

Liberya Katliamından Kurtulanlar Derneği Başkanı Peterson Sonyah, yaptığı açıklamada, senatonun kararından memnun olduklarını belirterek, "Yıllardır savunduğumuz şey buydu. Mahkemenin kurulması Liberya'da adalete yardımcı olacak ve aynı zamanda ülkede yaygınlaşan cezasızlık kültürünü de ele alacak." dedi.

Sonyah, bu mahkeme sayesinde Liberya'nın daha iyi ilerleyebileceğini ve insanlığa karşı suç işleyenlerin hesap vermesini sağlayabileceğini söyledi.

Boakai, ocak ayındaki yemin töreninde yaptığı konuşmada, hükümetinin "savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarda en büyük sorumluluğu taşıyanlar" için "savaş suçları mahkemesi" kurma olasılığını araştıracağını söylemişti.

Liberya'da 1989-1996 ve 1999-2003 dönemlerinde yaşanan iç savaşta 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası ve yerel taleplere rağmen Liberya'da, katliam, sakatlama, tecavüz ve yamyamlıkla sonuçlanan kanlı çatışmalar sırasında işlenen suçlar için henüz kimse yargılanmadı.

Ülkede kurulacak mahkemede savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçların ve yolsuzlukların soruşturulması, faillerin yargılanmasını bekleniyor.