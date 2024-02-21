Libya, 101 Mısırlı düzensiz göçmeni sınır dışı etti - Son Dakika
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Libya, 101 Mısırlı düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Libya, 101 Mısırlı düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Libya Yasadışı Göçle Mücadele Birimi, 101 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu. Aralarında çocukların ve Hepatit C virüsü taşıyanların da bulunduğu göçmenler ülkelerine gönderildi. Libya, yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

21.02.2024 23:17  Güncelleme: 23:17
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Libya Yasadışı Göçle Mücadele Birimi, 101 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, Birimin Tobruk Şubesinin ülkelerine sınır dışı ettiği düzensiz göçmenler hakkında bilgi verildi.

Aralarında çocukların ve Hepatit C virüsü taşıyanların da bulunduğu 101 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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