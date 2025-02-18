Libya, 2026 Türkiye-Afrika Zirvesi'ne Ev Sahibi Olacak

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Libya Başkanlık Konseyi, 2026'da düzenlenecek Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliğinin, 2026 yılında yapılması planlanan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapacağını duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, "15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Addis Ababa'da düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi'nde, 2026 yılında yapılması planlanan Afrika-Türkiye Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapması kararı alındı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Afrika Birliği Zirvesi'nde alınan söz konusu kararın, zirveye katılan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi başkanlığındaki Libya heyetinin yaptığı diplomatik çabaların bir sonucu olarak alındığı kaydedildi.

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ilki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Ekvator Ginesi'nde, üçüncüsü ise 2021'de İstanbul'da düzenlenmişti.